Серена Уильямс просит молиться за нее

Во время тренировки Уильямс вновь травмировала стопу и, скорее всего, выбыла из строя до конца сезона-2010 Американская теннисистка Серена Уильямс, несколько месяцев не выходившая на корт из-за травмы, попросила своих болельщиков помолиться за нее. Во время тренировки Уильямс вновь травмировала стопу и, скорее всего, выбыла из строя до конца сезона-2010. Спортсменка призналась, что молитвы болельщиков ей очень нужны. В середине июля Уильямс порезала стопу, наступив на битое стекло в ресторане. Вскоре ей была сделана операция. В субботу, 9 октября, американка вновь почувствовала боль. Проведенное обследование показало, что во время восстановления у Уильямс возникли осложнения. Теннисистка официально снялась с турнира WTA, который проходит на этой неделе в австрийском Линце. Скорее всего, она пропустит и Кубок Кремле, который состоится 16-24 октября в Москве. Уильямс, выигравшая 13 турниров серии "Большого шлема", долгое время была первой ракеткой мира. Однако на прошлой неделе стало ясно, что она уступит первое место в мировом рейтинге датчанке Каролин Возняцки.