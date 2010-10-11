Выбраны самые сексуальные женщины в политике

Чешское издание Jenpromuze составило рейтинг самых привлекательных и сексуальных женщин-политиков планеты. На 1-м месте Барбара Стиман (Бельгия). Эта шикарная блондинка - не из голливудских холмов, она простой работяга-политик от области, которая насчитывает всего-то 40 тысяч человек. Кстати, в 2005 году Барбара стала "Мисс Бельгия". На 2-м месте Эмма Киернан (Ирландия). Для Ирландии с ее 6,2 миллиона жителей и очень редкими политическими скандалами, одна единственная фотография с Facebook стала настоящим фурором. Впрочем, благодаря скандалу, народ заметил своего героя и проголосовал за него на выборах. На 3-м месте Вера Лишка (Австрия). Некогда она была членом олимпийской сборной по плаванию. Ныне - член нескольких комитетов - по делам женщин, образования и спорта и окружающей среды. На 4-м месте Анна-Мария Галоян (Эстония). Бывший редактор развлекательного портала и политолог. Когда ее обвинили в злоупотреблении общественных денег на туалетные принадлежности, она специально снялась обнаженной в Playboy. На пятом месте Яна Парижкова (Чешская Республика). Яна не министр, хотя и работает в парламенте. Начинала она как специалист по связям с общественностью, а теперь курирует социальные вопросы. На 6-м месте гимнастка Алина Кабаева. В 2007 году Алина решила покинуть гимнастический зал и попробовать себя в другой области - в политике. Сейчас она - депутат Государственной думы. На 7 месте - итальянский министр Мария Карфагена. Бывшая модель и телеведущая имеет за плечами юридическое образование. Так что неудивительно, что она представляет правительство Италии в парламенте.