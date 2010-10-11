Савик Шустер: «Я ушел от жены? Да мы сейчас вместе обедаем в Италии!»

На днях в интернете появилась информация, якобы телеведущий Савик Шустер расходится со своей гражданской женой Ольгой Невской, мол, работать и жить вместе — нелегко, да и еще с таким, как у него, напряженным графиком. За комментариями мы позвонили и Ольге, и Савику. Невская категорически опровергла слухи об их разрыве: «Да неправда это и вообще я сейчас за границей — мне не до разговоров! Спросите у Шустера — он все расскажет!». Савик и вправду оказался более разговорчивым: «Послушайте, Ольга сидит передо мной — мы с ней находимся в кафе в Италии. А откуда информация, что мы разошлись? Ну нельзя же так вторгаться в личную жизнь!». Кстати, больше года назад Савик делал предложение руки и сердца Ольге, но свадьба пока так и не состоялась. Напомним, Шустер и Невская познакомились еще в Москве, потом Ольга переехала вместе с Савиком в Киев — влюбленным ради того, чтобы быть вместе, пришлось оставить свои семьи. Тогда Ольга развелась с супругом, а жена Савика осталась в Италии. Сначала Ольга работала арт-директором у Савика, а потом — в должности главного продюсера «Савик Шустер студиос».