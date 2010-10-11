В Одесской области в офисе Тигипко устроили погром

Неизвестные взломали офис районного штаба "Сильной Украины" в городе Килия Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной организации партии. "Из помещения были похищены 4 компьютера и важные документы. В офисе был учинен погром", - говорится в сообщении. В настоящее время, по словам руководителя Килийского районного штаба "Сильной Украины" Игоря Капитана, правоохранительные органы осмотрела помещение штаба, провела все доследственные мероприятия. Милиция рассматривает две версии происшедшего: грабеж со взломом и умышленное препятствование законной деятельности политической партии. Руководитель "Сильной Украины" в Одесской области Светлана Фабрикант не исключает, что данный прогром и кража были учинены по политическим мотивам. "В Килие нами уже неоднократно фиксировались факты давления на наших однопартийцев. Наших ребят, которые в этом районе имеют вес и значимость, под любым предлогом, любыми способами заставляли не баллотироваться от "Сильной Украины", - сказала она. "Я считаю, что после всех этих случает нахального административного давления, погром в офисе штаба в Килие - не случайность, а закономерность", - добавила Фабрикант.