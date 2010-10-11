Кудрявцева флиртует с Игорем Верником

Вчера Лера всем сообщила о том, что проведет вечер в компании Игоря Верника - актера, с которым она вела церемонию «Пара года». «Церемония прошла отлично! Давно так не смеялись! Верник был в ударе, от смеха даже тушь потекла» - говорит Лера Кудрявцева. «Не понимаю смысла выбора пары, если мы уже вместе», - заинтриговал Игорь Верник, фотографию которого Лера выложила в Твиттере за 15 минут до концерта. А вот Сергей Лазарев никак не отреагировал на попытки вызвать его ревность. К слову, поговаривают, на днях Лазарев повздорил с Кудрявцевой и при всех испортил ей настроение.