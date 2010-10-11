Донецкий губернатор не прочь пообщаться с журналистками в неглиже

Донецкая облгосадминистрация не будет вводить дресс-код для своих сотрудников по примеру Кабинета министров. «Скажем так, что вам одевать - это ваше право», - сказал председатель Донецкой ОГА Анатолий Близнюк на пресс-конференции в понедельник. В то же время он отметил, что отдельные журналисты приходят на официальные мероприятия в одежде, которая больше подходит для пляжа. При этом Близнюк подчеркнул, что форма одежды сотрудника СМИ в данном случае является делом «его чести и совести». Тем не менее, распоряжения о дресс-коде губернатор давать не намерен. «Можете идти спокойно, даже в неглиже», - сказал Близнюк. Напомним, что секретариат Кабинета министров издал для своих сотрудников предписание, в какой одежде ходить на работу. Согласно ему два дня подряд нельзя ходить на работу в одном и том же наряде. Требования к одежде вступили в силу с 1 октября.