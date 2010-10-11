Медведев считает, что Шварценеггер мог бы стать мэром Москвы

Дмитрий Медведев мог бы рассмотреть кандидатуру Арнольда Шварценеггера на пост мэра Москвы, если бы тот имел российское гражданство. Подобным образом глава государства сегодня ответил на вопрос американского политика о том, чем он может помочь российской экономике. Диалог произошел в ходе встречи с руководством американских венчурных фондов и высокотехнологичных компаний в Сколково. «Я сегодня говорил, что господин Шварценеггер мог бы помочь Москве, у нас есть вакантное место», – заявил Медведев. При этом президент выразил сожаление, что Шварценеггер не имеет российского гражданства. Российский лидер заметил, что из-за этого ограничения такого рода помощь вряд ли можно принять быстро. В связи с этим Медведев обратился к присутствующим с просьбой обсудить более конкретные направления сотрудничества. Губернатор Калифорнии прибыл в Москву для участия в форуме «Глобальное инновационное партнерство». Шварценеггер отметил, что «замечательно проводит время с президентом Медведевым в его резиденции». Напомним, указом Медведева бывший мэр Москвы Юрий Лужков 28 сентября был отрешен от должности в связи с «утратой доверия президента». Временно исполняющим обязанности столичного градоначальника был назначен бывший первый заместитель главы города Владимир Ресин. Партия «Единая Россия» 9 октября представила Медведеву список кандидатов на пост мэра Москвы, в который вошли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, вице-премьер правительства РФ Сергей Собянин, министр транспорта РФ Игорь Левитин и исполняющая обязанности первого заместителя мэра Москвы Людмила Швецова.