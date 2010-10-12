Интернет-издание подало в суд на Януковича

Интернет-издание «Украинская правда» подало судебный иск к президенту Виктору Януковичу. Причиной стал отказ Януковича сообщить, основателем какого акционерного общества он является Иск подан в Высший административный суд и принят к рассмотрению. Производство по делу открыто 5 октября. Судебный спор будет рассматриваться коллегией из пяти судей. Как сообщает «Украинская правда», ее интересы в деле намерен представлять Институт массовой информации. Интернет-издание требует обязать президента Украины Виктора Януковича обнародовать полное название эмитента акций, которыми он владеет. Как сообщает «Украинская правда», 4 июня был подан информационный запрос в администрацию президента по поводу предоставления информации о хозяйственном обществе, акционером которого выступает президент Янукович. Письмом от 20 июля первый заместитель главы администрации президента Елена Лукаш отказала в предоставлении этой информации, поскольку запрос якобы «выходят за пределы предоставленных прав на получение открытой информации». 2 августа был направлен повторный запрос теперь уже непосредственно к президенту Януковичу. Письмом от 8 сентября 2010 руководитель пресс-службы администрации президента Денис Иванеско повторно отказал в получении такой информации. В своей декларации о доходах Янукович указал, что имеет взносы в уставные капиталы предприятий, учреждений и организаций номинальной стоимостью 6,5 тысяч гривень.