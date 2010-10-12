«Мама Гарри Поттера» стала самой влиятельной женщиной Англии

Самой влиятельной женщиной Великобритании признана писательница Джоан Роулинг - автор серии книг о Гарри Поттере. Об этом стало известно благодаря рейтингу самых влиятельных женщин страны, составленному издательством National Magazine Company. При этом британской королеве досталось только третье место в этом списке. Первая позиция досталась Роулинг за ее литературный талант, стремление к успеху и благотворительную деятельность. На втором месте этого списка расположилась бывшая участница группы Spice Girls и супруга Дэвида Бэкхема Виктория. Королева Великобритании Елизавета II заняла третье место. Четвертое место досталось главе правозащитной организации Liberty Шами Чакрабарти, пятое - певице Шерил Коул. В десятку самых влиятельных женщин Великобритании также попали фотомодель Кейт Мосс (8 место) и дизайнер одежды Вивьен Вествуд, которой удалось занять 9 место. Всего в этот рейтинг попали 100 женщин. Данный список составили на основе опроса сотрудников журналов, входящих в National Magazine Company.