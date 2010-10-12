Мельниченко боится, что Кучма или Литвин прикажут его убить

Бывший сотрудник президентской охраны Николай Мельниченко намерен просить Службу безопасности Украины усилить его охрану. Мельниченко сообщил, что усиление охраны необходимо, поскольку он опасается за свою жизнь. "Я сейчас зарегистрирую в СБУ официальное ходатайство о том, чтобы усилить себе охрану... Есть все основания полагать, что меня в ближайшее время должны устранить... Кто? Фигуранты моих записей (пленок). Это исходит, по моему убеждению, от (бывшего президента) Леонида Кучмы и (председателя Верховной рады) Владимира Литвина", - сказал экс-сотрудник президентской охраны. Мельниченко также считает необходимым внести изменения в законодательство и ввести пожизненную охрану для таких лиц, как он. Напомним, что Мельниченко является свидетелем по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Ранее Генеральная прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Кучмы и других политиков. Руководитель следственной группы Генпрокуратуры по уголовному делу бывшего начальника уголовной разведки Министерства внутренних дел Алексея Пукача, который обвиняется в убийстве Гонгадзе, Владислав Грищенко принял решение о возобновлении досудебного следствия по делу для проведения дополнительных следственных действий. Литвин считает, что расследование убийства Гонгадзе подтвердило его непричастность к этому делу.