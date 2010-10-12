Тимошенко не боится СБУ, потому что она православная

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о преследовании ее лично и членов ее команды со стороны Службы безопасности Украины. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию "Frankfurter Allgemeine", сообщает сайт оппозиционерки. "СБУ получила задание до апреля 2011 года бросить меня в тюрьму... Меня постоянно преследует неизвестное авто, его номер официально не зарегистрирован. Я убеждена, что наши разговоры по мобильному также прослушиваются", - подчеркнула Тимошенко. Экс-премьер подчеркнула, что команде президента Виктора Януковича не удастся ее запугать. "Я могу бороться со своим страхом, я останусь в стране и никуда не убегу", - заверила она, добавив: "Я - православная, моя семья также православные. Я верю в Бога, я верю в мою страну, и я верю, что мы способны что-то изменить". Вместе с тем Тимошенко сообщила о политических репрессиях, которые власти Януковича оказывают в отношении членов ее команды.