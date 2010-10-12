Иглесиас и Курникова уединились на яхте

Молодые люди отдыхали на борту своей яхты, курсируя вдоль побережья Майами. Анна, одетая в короткое платьице, вплела себе в белокурые косы пару ромашек. Энрике «сельский» образ его возлюбленной явно понравился: он не мог оторвать от Ани глаз и то и дело проводил рукой по ее обнаженной спине. На которой, кстати, красовалось сразу несколько пластырей – видимо, теннисистка поранилась на очередной тренировке. Пара живет вместе с 2002 года, когда Анна и Энрике вместе снялись в клипе Иглесиаса. Их не раз «женили», однако Курникова и Иглесиас, похоже, не торопятся под венец, заявляя, что им и так неплохо. «Я не самый романтичный парень на свете, - признался Иглесиас, - Как бы я охарактеризовал себя как бойфренда? Иногда со мной тяжело, и я подвержен перепадам настроения. Я не самый легкий человек на свете, и временами я полностью погружен в свою работу. И я определенно не романтик. Знаю, что это не соответствует той музыке, которую я пишу. Но это все равно, что спрашивать комика, продолжает ли он безостановочно шутить, когда приходит домой».