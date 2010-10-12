Президент Перу снова побил гражданина страны

Глава Перу Алан Гарсия во время посещения больницы дважды дал пощечину 27-летнему перуанцу Эмилио Леону за то, что тот назвал его коррупционером По словам очевидцев, президент Перу направлялся к лифту, когда к нему подошел молодой перуанец и назвал его коррупционером. В ответ Гарсия закатил ему пощечину левой рукой. Однако Леон продолжал преследовать президента Перу со словами: «Так это так вы понимаете свободу слова и выражений». За что вторично получил пощечину от главы государства, передает РИА Новости. Только силовое вмешательство президентской охраны позволило утихомирить молодого человека. Это уже не первый случай, когда президент Перу проявляет агрессию к гражданам своей страны. Так, в 2004 году, Гарсия ногой оттолкнул коляску инвалида Иисуса Лоры. Тогда ему пришлось выплатить большую денежную компенсацию, чтобы дело не было передано в суд. Аналогичный инцидент произошел в 2001 году, когда Гарсия дал пинок перуанской журналистке за то, что она своей вспышкой фотокамеры мешала его выступлению с трибуны.