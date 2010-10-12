На подиуме в Украине ждут разлучницу Водянову

Одну из самых скандальных российских моделей Наталью Водянову (недавно английская художница Трейси Эмин заявила, что расходится с мужем из-за его слишком тесного общения с Натальей) ждут в Украине буквально на следующей неделе. Как уже сообщала «Сегодня», 22 октября в Арсенале искусств в столице должен состояться показ дизайнера Стефано Роллана. Кутюрье, одевающий Бейонсе, Риану и многих других, везет в нашу страну коллекцию Осень-Зима 2010/2011 HAUTE-COUTURE. Показ станет своеобразным продолжением Украинской недели моды (пройдет с 14 по 19 октября) — как планируют организаторы, это будет очень масштабное мероприятие Le Grand Fashion Show. На подиум выйдут такие звезды подиума, как Виктория Куропятникова, Жужу Иванюк, Алла Костромичева, Снежана Онопко. Что же до Натальи Водяновой, то она пока дала лишь предварительное согласие. Как мы сообщали, на показе и afterparty ожидалась и Пэрис Хилтон, чей приезд к нам планировался еще на «Мисс Украина». «Договоренность между нашей компанией и Пэрис остается в силе, — пояснил нам владелец TOP Ukraine, которая организовывает шоу, Александр Онищенко, — однако было бы уместнее, чтобы приглашенная звезда прошлась по подиуму, а вот Хилтон, как тусовщица, будет более кстати на afterparty к нашему следующему мероприятию — теннисному турниру, который пройдет в ноябре. Впрочем, это тоже еще не окончательное решение». Хедлайнером же «модной» вечеринки станет румынская поп-певица Inna, под чей хит Love уже два года танцуют в Европе.