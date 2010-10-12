Вера Брежнева сменила фамилию

Популярная певица, телеведущая и актриса Вера Брежнева призналась, что официально оформила свои отношения с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Это первый брак певицы. После свадьбы она взяла фамилию мужа. «По паспорту я Киперман», - рассказала 28-летняя Вера Брежнева. Михаил Киперман является членом наблюдательного совета ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ в Полтавской области). Информацию о бракосочетании певица держала в тайне. В прессу ее свадебные фотографии не просочились. «Я не могу сказать, что это тайна. Просто я не хочу, чтобы моя личная жизнь стала публичной. Я имею право на личное пространство. Супруг уважает мое желание и мое мнение. А это было моим желанием», - подчеркнула Вера Брежнева. Певица не поддерживает отношений со своим первым гражданским супругом и отцом старшей дочери Сони (отец младшей Сары – Михаил Киперман). «Отношений как таковых у нас сейчас нет, даже как родителей ребенка. Мы практически не общаемся, мы иногда говорим по телефону. Я не советуюсь с ним о том, как воспитывать дочь и вся материальная ответственность лежит на мне», - отметила Вера. Певица добавила, что она неплохо зарабатывает и может вкладывать деньги в свое развитие, не прибегая к помощи мужчины. Звезда не скрывает, что она не готовит завтраки своему мужу. «Я выходила замуж, и говорила, не хочу я готовить, пожалуйста. Я уставшая, я могу уехать в 4 утра… Я зарабатываю столько, чтобы освободить себя хотя бы от каких то домашних обязанностей, - поделилась Вера Брежнева. - Я не могу сказать, что я откупилась. Потому что часть продуктов все равно покупаю я сама, блюда заказываю я сама, и говорю, что готовить и как готовить». А вот в выходные певица любит собирать всю семью за одним столом. «Стараемся в выходные, если я дома естественно, поддерживать семейные ужины или обеды в соответствии с графиками всех членов семьи. Обязательно праздники семейные и вместе празднуем. Не важно дома или не дома», - рассказала певица.