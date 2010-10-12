Могилев купит своим «орлам» еще 478 авто

Министерство внутренних дел закупит 478 автомобилей ВАЗ. Об этом сообщает портал государственных закупок. Так, 239 легковых автомобилей типа ВАЗ-2107 будут закуплены в ООО "Украинский автомобильный холдинг" за 11938050 грн. Кроме того, филиал "Автоцентр на Теремках" ПАТ "Украинская автомобильная корпорация" за 11 938 050 грн продал 239 автомобилей ВАЗ-2107. Вместе с тем Главное управление МВД Украины в Полтавской области купило за 514 250 гривен 11 автомобилей ВАЗ-2107 у "Лыбедь-Авто" ПАТ "Украинская Автомобильная Корпорация". "Украинский автомобильный холдинг" принадлежит Петру Порошенко, а "Украинская Автомобильная Корпорация" - Тариэлу Васадзе.