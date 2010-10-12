Для Шварцнеггера ночью открыли Третьяковку

Знаменитый актер и губернатор сравнил строительство «Сколково» с работой над картиной «Явление Христа народу». Ради Арнольда Шварценеггера в санитарный день открыли Третьяковскую галерею. Особое впечатление на «Терминатора» во время экскурсии по музею произвела картина работы Александра Иванова «Явление Христа народу». Все предыдущие визиты Арнольда Шварценеггера были настолько быстротечны, что он не имел возможности увидеть ничего кроме Красной площади и Кремля, поэтому в этот раз он решил взять от приезда в Москву по максимуму. После общения с Дмитрием Медведевым губернатор Калифорнии отправился в Третьяковскую галерею, где его уже заждались представители бизнес-элиты и музыканты из оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Перед тем, как поудобнее устроиться на стуле в специальном зале Врубеля, где под самой большой картиной художника «Принцесса Греза» была установлена сцена для музыкантов, Арни прошелся с экскурсоводом по другим экспозициям галереи. «Я посмотрел ваши картины - они на столько мощные и сильные, в них так прекрасно подобраны цвета и бьются эмоции. Я никогда еще такого не видел, - поделился своими впечатлениями Шварценеггер. - Но была одна картина, поразившая меня больше всего - это картина Александра Иванова. Она огромная, на ней изображен приход Иисуса Христа. Я смог сказать только «Wow!» Сколько же людей на этой картине? Как можно было провести такую колоссальную работу? Взявшись за создание «Сколково», мы приступаем к подобному свершению». Вдоволь насладившись виртуозным исполнением классической музыки, Арнольд со свитой не стал задерживаться на банкет, а предпочел отужинать в камерной атмосфере ресторана на Тверском бульваре, из которого он отправился восстанавливать силы в свой роскошный номер.