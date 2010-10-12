Янукович предлагает отправлять в психушку водителей, едущих на красный

Президент предлагает усилить ответственность водителей за нарушение ПДД Президент Украины Виктор Янукович считает необходимым на законодательном уровне усилить ответственность водителей за нарушении правил дорожного движения. "Если водитель едет на красный сигнал светофора, ему надо идти на психиатрическую медэкспертизу", - заявил он на брифинге в Днепропетровске во вторник. Он также назвал основными причинами ДТП в Днепропетровской области нарушение водителем автобуса правил переезда. "Неизвестна и скорость, с которой ехал поезд. С этим будут определяться эксперты", - сказал президент. Янукович вылетел на место происшествия, где посетит больницу, в которую госпитализированы пострадавшие, а также проведет заседание государственной комиссии, на которой будут определены размеры госпомощи семьям погибших и пострадавшим.