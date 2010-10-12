Сын Ким Чен Ира осудил отца за передачу власти наследнику

Старший сын лидера КНДР Ким Чен Ира - 39-летний Ким Чен Нам - заявил, что выступает против передачи власти по наследству в своей стране, но сам не претендует на роль преемника, которым отец избрал его младшего брата - Ким Чен Уна. «Лично я против третьего поколения династической преемственности», - заявил Ким Чен Нам в интервью японской телекомпании TV Asahi. Разговор был записан 9 сентября в Пекине - за день до большого военного парада в Пхеньяне, где младшего сына лидера КНДР фактически представили в качестве будущего наследника высшей власти в стране. В то же время Ким Чен Нам отметил, что, вероятно, для передачи власти по наследству в КНДР были какие-то внутренние факторы. В этом случае, по его словам, он поддерживает принятые меры. Ким Чен Нам также отверг предположения, будто попытается захватить власть после своего отца: «Я думаю мой отец решил (сделать наследником младшего сына). Я не жалею об этом, я в этом не заинтересован, так что я не возражаю». «Я хочу, чтобы мой брат сделать все возможное для народа Северной Кореи, для их процветания», - сказал Ким Чен Нам. Он также сообщил, что «в любое время готов помогать своему брату из-за границы», если это ему понадобиться. Ким Чен Нам, как считается, является сыном Ким Чен Ира и актрисы, которая позже умерла в Москве. Мать двух его братьев, в том числе Ким Чен Уна, была танцовщицей. В настоящее время старший сын лидера КНДР проживает в Макао. Одно время Ким Чен Нам тоже рассматривался в качестве преемника Ким Чен Ира. Однако он потерял доверие отца после того, как в 2001 году был задержан в Японии за попытку въехать в страну с фальшивым паспортом. Ким Чен Нам сообщил тогда, что хотел посетить «Диснейленд» в Токио. Первым лидером КНДР был его дед Ким Ир Сен. Затем высшая власть в стране перешла сыну основателя государства - нынешнему руководителю Ким Чен Иру. В 2008 году лидер КНДР перенес инсульт, после чего стали активно муссироваться слухи о скорой передачи им власти. Его младший сын Ким Чен Ун должен стать третьим в этой линии наследственных правителей. Ким Чен Ун является третьим сыном Ким Чен Ира. По сведениям разных источников, он родился в 1983 или 1984 году, учился под вымышленным именем в элитной школе в Швейцарии. В ходе недавнего съезда Трудовой партии Кореи Ким Чен Ун был включен в состав ЦК ТПК и стал заместителем своего отца в Военном комитете ЦК ТПК. В преддверии партконференции указом своего отца он был произведен в генералы.