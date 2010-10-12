Королева Елизавета II дала имя кораблю

Вчера в порту Саутгемптона состоялась торжественная церемония присвоения имени новому круизному лайнеру компании Cunard. Главной ее гостьей стала королева Великобритании Елизавета II. Как корабль назовешь - так он и поплывет. Роскошное судно Cunard стоимостью 400 миллионов фунтов и длиной 294 метра "нарекли" Queen Elizabeth, и в первый свой рейс оно отправится уже сегодня - счастливых пассажиров ждут Канарские острова. Билеты стоимостью от 1489 до 15799 фунтов были распроданы в течение получаса: план владельцев компании "облегчить кошельки американцев, французов, немцев, японцев и русских", думается, удастся на славу. Queen Elizabeth - это третий "королевский" лайнер Cunard: в его "флотилии" уже есть Queen Mary 2 и Queen Victoria. На вчерашней торжественной церемонии, на которой присутствовали 2000 гостей, Ее Величество произнесла краткую речь: После этого о борт корабля по традиции была разбита бутылка, правда, не шампанского, а белого вина 2009 Rothschild Cunard Graves, и капитан лайнера Кристофер Уэллс провел королеву по своим шикарным владениям, включающим бассейны, спа-салоны, торговые центры, казино, концертные залы и каюты нескольких классов. Это уже третья плавучая "Королева Елизавета". Первый корабль был спущен на воду в 1938 году, а Queen Elizabeth 2 - в 1967. Первое судно сгорело, а второе в 2008 году было превращено в отель. Новую Queen Elizabeth же ждут долгие и славные годы "странствий".