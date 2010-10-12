Москаль посчитал, что Могилев 19 раз летал на море на самолетах МВД

В течение июля-сентября министр внутренних дел Анатолий Могилев 19 раз летал в Крым на самолетах внутренних войск МВД Украины. Об этом заявил депутат от НУНС Геннадий Москаль, сообщает пресс-служба "Народной Самообороны". "Ознакомившись с хронологией использования служебной авиации действующим министром внутренних дел, возникают серьезные подозрения в злоупотреблении и превышении власти Могилевым при осуществлении им многих перелетов", - отметил он. "Зная о жесткой негативной общественной реакцию и громком скандале с использованием служебной авиации экс-министром внутренних дел Юрием Луценко, господин Могилев за 7 месяцев пребывания в должности решил "превзойти" своего предшественника в несколько раз", - заявил Москаль. Как отмечается в сообщении, согласно справке госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины, министром МВД на самолетах внутренних войск осуществлено 38 перелетов, из них 19 - в Крым. "При чем все осуществлено в летний период, во время пребывания в отпуске", - отметили в пресс-службе. Последний перелет, по словам Москаля, Могилевым осуществлен 21 сентября 2010 в Симферополь. "Для справки политик напоминает, что в Украине есть внутренние рейсы многих украинских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Крым. Их использование уменьшает бюджетные расходы в сотни раз", - отмечается в сообщении. "Какое же дело заставило руководителя МВД использовать для собственных перелетов "на море" самолеты внутренних войск МВД?" - спросил Москаль. "На фоне всестороннего недофинансирования МВД Украины, его руководитель продолжает вести роскошную жизнь, ничем не ограничивая свои личные потребности", - сказал депутат. "Если посчитать время, в течение которого Могилев находился в воздухе, то станет понятно, почему так плохо работает МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Ведь главный милиционер основное время проводит "между небом и землей", - отметил он. По словам Москаля, он направил депутатские обращения по этому поводу в Генпрокуратуру, КРУ и Счетную палату с целью "проверить правомерность и целесообразность использования бюджетных средств МВД на осуществление перелетов министра".