Роберт Де Ниро боится российских пилотов

Голливудский актер готовится к визиту в Москву, во время которого его будут охранять сотрудники ОМОНа. Беспрецедентные меры безопасности для культового актера обеспечит олигарх Арас Агаларов. Актер прилетит в Москву на премьеру фильма «Стоун». Президент «Крокус Сити Групп», который подружился с артистом во время его предыдущего визита в Россию в апреле прошлого года, заранее связался с Де Ниро и предложил свою помощь. Агаларов завел дружбу с актером весной на открытии ресторана «Нобу» - уже тогда они договорились «быть друг другу полезными», и вот представился случай. «Де Ниро пробудет в Москве три дня, - рассказывает организаторы его приезда. - У него очень насыщенная программа, а он звезда класса А, поэтому для абсолютной безопасности его будут сопровождать сотрудники ОМОНа - так распорядился встречающий его бизнесмен». Де Ниро прилетает в Белокаменную для презентации своей новой картины «Стоун», которая состоится в новом торговом комплексе Агаларова «Вегас». За несколько часов до показа голливудский кумир проведет пресс-конференцию с московскими журналистами, вниманию которых он был не слишком искренне рад во время прошлого визита в Москву. Уже сейчас для него готовится номер в лучшей гостинице на Тверской с видом на Кремль. Если позволит гастрольное расписание, Де Ниро, возможно, встретится с актером Филиппом Янковским и посетит собственный ресторан на Большой Дмитровке. Единственное, что может сорвать визит актера в Москву, это его нежелание лететь самолетом, предоставленным Агаларовым. «Де Ниро считает, что русские пилоты - все как один камикадзе, - рассказали организаторы премьеры «Стоуна» в «Вегасе». - Он требует предоставить ему другой самолет и усадить за штурвал его соотечественника. В противном случае он может отказаться от запланированного визита».