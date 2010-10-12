Янукович приказал проверить всех частных перевозчиков

В Украине нужно усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, считает президент Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что со вторника по всей Украине начнется проверка всех частных пассажирских перевозчиков на наличие лицензий, соблюдение правил перевозок и квалификацию водителей. Об этом глава государства заявил в Марганце Днепропетровской области, куда он прибыл на место дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром. Янукович еще раз акцентировал внимание на том, что в Украине нужно усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения и сообщил, что правоохранительные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело. Как сообщалось, в результате автокатастрофы, произошедшей 12 октября на железнодорожном переезде в Днепропетровской области, погиб 41 человек, в том числе 3 детей. По количеству жертв автокатастрофа стала самой масштабной за годы независимости Украины.