Сильвио Берлускони лег под нож

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на левой руке. Операция была назначена из-за тендинита - болезненного воспаления внутри или вокруг сухожилия. Заболевание поддается лечению физиотерапевтическими методами, обезболивающими и противовоспалительными средствами. Операции проводятся лишь тогда, когда болезнь проходит очень тяжело. 74-летнего премьера прооперировали под местной анестезией в одной из клиник Милана. Уже через несколько часов он отправится домой. Однако врачи посоветовали ему до 17 октября побыть на больничном. Чтобы полностью восстановить функции руки, Берлускони надо будет пройти специально разработанный курс реабилитации. Контакты итальянского премьера с медиками уже не раз привлекали внимание СМИ. В декабре 2009 года итальянец, впоследствии признанный психически ненормальным, бросил в Берлускони статуэтку и сломал ему нос. А 8 октября 2010 года итальянский художник Джанни Мотти объявил, что премьер-министр якобы делал липосакцию. По словам художника, ему удалось добыть жир политика и сделать из него мыло.