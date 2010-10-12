Пэрис Хилтон сняла купальник на пляже

Светская львица Пэрис Хилтон во время фотосессии так разошлась, что сняла лифчик. Девушка снялась в рекламе купальников. Начало недели Пэрис Хилтон провела на пляже, где снималась в рекламе марки купальников, название которой пока держится в секрете. В какой-то момент Пэрис так разошлась, что чуть попозировала топлес. Между тем, Пэрис стоит пора забыть об имидже плохой девочки, ведь с недавних пор она стала ... мачехой. Бойфренд Сай Уэйтс познакомил ее со своей 7-летней дочкой Ши. Девочка проводит время со своим отцом несколько раз в неделю - Сай так называемый "воскресный папа". Родная мама Ши когда-то работала официанткой в одном из ночных клубов, принадлежащих Саю (бойфренд Пэрис - совладелец нескольких злачных заведений Лас-Вегаса).