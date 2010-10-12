Григорьева рассказала, как Гибсон плевал ей в лицо

Российская пианистка рассказала об издевательствах своего бывшего возлюбленного – знаменитого актера Мела Гибсона. Оксана Григорьева продолжает выносить сор из избы. Достоянием общественности уже стали записи ее телефонных разговоров с Мелом Гибсоном, но этого Григорьевой показалось мало. Теперь она решила рассказать о своих жутких ссорах с голливудской знаменитостью в интервью одному из мировых изданий. «Когда Мел накинулся на нас, мы жутко испугались, - вспоминает Григорьева события, произошедшие 6 января 2010 года. - Он кричал, как сумасшедший, у него был страшный вид. Мел плевал мне в лицо до тех пор, пока оно не покрылось его слюной. Затем вытащил пистолет. Он мог убить нас всех». Впрочем, сама Григорьева старается тут же оправдать своего экс-возлюбленного. Она объясняет такое агрессивное поведения Мела Гибсона необоснованными приступами ревности.