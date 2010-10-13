Церетели хочет создать памятник Медведеву

Известный скульптор Зураб Церетели заявил, что не исключает возможности создания памятника президенту России Дмитрию Медведеву «Почему нет? У меня есть планы создать памятники великим современникам. Табаков, Михалков, Башмет уже есть. Памятник Путину есть, называется «В здоровом теле – здоровый дух», – говорит скульптор, цитирует Газета.ру со ссылкой на Интерфакс. Он отметил, что его работы в Москве были установлены после согласования с градостроительным советом. Остальные работы скульптора находятся в его музее. Напомним, ранее скульптор заявил о готовность создать памятник экс-мэру Москвы - Юрию Лужкову.