Шустера назвали самым влиятельным иностранцем, живущим в Украине

По рейтингу Kyiv Post, Савик Шустер стал самым влиятельным иностранцем, который живет в Украине. Газета Kyiv Post опубликовала собственный рейтинг самых богатых и влиятельных иностранцев, живущих и работающих в Украине, к которому вошли 38 экспатов. Так, по рейтингу Kyiv Post, самым богатым иностранцем в Украине стал британский бизнесмен пакистанского происхождения Моххамад Захур, а самым влиятельным - телеведущий Савик Шустер. Оценка активов и пассивов иностранцев для этого рейтинга была сделана с помощью одного из инвестиционных банков, а уровень влиятельности субъективно определяли журналисты издания. Кроме Моххамада Захура, активы и пассивы которого, по оценочным данным, составляют от $ 500 млн - $ 1 млрд., в десятку самых богатых также вошли Томаш Фиала ($ 100 млн.), который занимается инвестиционным бизнесом, Богдан Батрух ($ 83 млн.), который занимается кинопроизводством и дублированием фильмов, рестораторы Майкл Дон и Бенни Джованни ($ 46 млн. вместе), Дэвид и Даниэль Свирь ($ 31 млн. вместе), которые занимаются сельским хозяйством, Йохан Боден и Карл Стурен ($ 46 млн. вместе), которые представлены в фермерском бизнесе, Ежи Коник ($ 24 млн.), который в основном занимается коммерческой недвижимостью, рестораторы Роберт Кениг и Фалк Небигер ($ 23 млн. вместе), издатель Джед Сайнен ($ 16,5 млн.) и Джозеф Лемир (от $ 12 до 15 млн. ), который инвестирует в радио, онлайн-медиа и недвижимость. В рейтинг самых влиятельных экспатов Савика Шустера вошли Роберт Шетлер-Джонс (2 место), который руководит компаниями Дмитрия Фирташа, который является совладельцем РосУкрЕнерго. На третьем месте по влиятельности оказался председатель Американской торгово-промышленной палаты Хорхе Зукоски. Четвертая и пятое место в этом рейтинге заняли соответственно инвестор Томас Фиала и Фил Гриффин, работавший политконсультантом Виктора Януковича после Оранжевой революции. Издатель Джед Санден занял восьмое место. Также в рейтинге самых влиятельных иностранцев присутствует и зять экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Шон Карр, застолбил за собой 9 место. Первую десятку закрывает главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блейх. Кроме этого, в рейтинг влиятельных иностранцев вошли менеджер шоколадной компании Kraft Джордж Логуш (11 место), политтехнолог, который, в частности, консультировал Виктора Ющенко, Мирон Василик (13 место). На 16 месте этого рейтинга оказался пастор Церкви Посольство Божье и близкий соратник киевского градоначальника Леонида Черновецкого Сайде Аделаджа, в Эрик Айгнер, который занимается барным и ресторанным бизнесом, занял 18 место.