Брэд Питт едва не вломился в дом к соседям

Голливудский актер заблудился в Будапеште и принял соседский особняк за свой собственный. Брэд Питт подъехав к воротам, принялся ждать, что его впустят, но, увы, так и не дождался. Кинозвезда на новом черном мотоцикле BMW F800 остановился возле ворот особняка и крайне удивился, что его не пускают в его же имение. Но, как оказалась, он принял соседский особняк за свой собственный. В этот момент на помощь пришли, как ни странно, вездесущие папарацци. Они-то и показали растерянному Брэду Питту дорогу к дому. Отметим, что Брэд Питт приехал в столицу Венгрии в прошлую пятницу вместе с близнецами Ноксом и Вивьенн, чтобы быть рядом с женой Анжелиной Джоли и остальными детьми. Джоли сняла в Будапеште трехэтажный дом с 10 спальнями и платит за него 27 тысяч долларов ежемесячно.