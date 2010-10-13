Сын Богатыревой ушел от Тигипко по личным причинам

Игорь Богатырев оставил пост главы Донецкой областной организации «Сильная Украина» по личным причинам. Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке заявил новый глава областной парторганизации «Сильной Украины» Владислав Дрегер. «Он очень много работал. В его жизни сложились обстоятельства личного характера, которые не позволили ему продолжать работать столь же интенсивно. Просто как порядочный человек он оказался перед выбором – «торговать лицом» или же работать. Он принял тяжелое мужское решение», - отметил Дрегер. Он также выразил надежду, что Богатырев вернется к работе в партии, когда сможет решить свои личные проблемы. Как сообщалось, Богатырев - сын секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой.