Стало известно, кто метнулв Кернеса яйца

И. о. мэра Харькова Геннадия Кернеса забросали вареными яйцами. Инцидент произошел на заводе «Электротяжмаш», куда исполняющий обязанности мэра прибыл для встречи с трудовым коллективом. После того как Геннадий Кернес рассказал со сцены о перспективах завода, работники предприятия получили возможность задать кандидату на пост мэра свои вопросы. Одним из первых к микрофону подошел молодой человек 25—30 лет. «Вместо того чтобы задать Кернесу вопрос, парень с криком: «Это тебе за «Горэлектротранс» и парк Горького!» — внезапно метнул в Геннадия Адольфовича два вареных яйца, оба пролетели мимо, не задели они и директора завода Виталия Чередника, — рассказал очевидец событий. — Бросал их парень как-то неловко, как будто на самом деле и не метил в секретаря горсовета». Охрана вывела молодого человека под руки и вывела из зала. И. о. мэра продолжил отвечать на вопросы заводчан, отметив лишь, что «хотел бы пообщаться с этим молодым человеком и узнать мотивы его поступка».