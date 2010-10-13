Дочка Романа Абрамовича помолвлена

Пока кто-то расстается, другие, напротив, строят свою личную жизнь. Так, одна из наследниц Романа Абрамовича Анна (дочка от брака с бывшей женой Ириной) собралась замуж. По слухам, на днях 18-летняя девушка, которая еще не окончила элитную школу в Лондоне, похвасталась одноклассникам роскошным бриллиантовым колечком. Женихом Анны, как говорят, стал 27-летний московский юрисконсульт Николай Лазарев. Анонимные источники утверждают, что разница в возрасте молодых людей не смущает - Анна всегда дружила с мужчинами старше себя. По слухам, Абрамович и Лазарев уже живут вместе в квартире неподалеку от Гайд-парка. Разумеется, некоторые уже обвинили Николая в корыстных помыслах. Однако источники, близкие к Анне, вовсю защищают возлюбленного подруги: Он действительно очень мил и добр. Все друзья Анны очень счастливы за нее. Николай вообще очень положительный юноша, умный, образованный, любит спорт, катается на сноуборде и роликах. Анна же хочет завести семью. Говорят, свадьба состоится через год - как только Абрамович закончит учиться. И вскоре после свадьбы дочка Романа Аркадьевича мечтает завести детей. Официального подтверждения этой информации пока нет - представитель Абрамовича отказался от комментариев.