Кондолиза Райс написала о жизни до Белого дома

В Соединенных Штатах выходит в свет первая из запланированных трех книг воспоминаний бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс. Книга Райс под названием «Extraordinary, Ordinary People: A Memoir of Family» («Необычные обычные люди: мемуары семьи») поступит в продажу завтра, 14 октября. Райс рассказывает о жизни своей семьи в Бирмингеме, где, как она пишет, «в 1950-х белые и чернокожие жили в параллельных мирах, сталкиваясь друг с другом лишь в нескольких общественных местах», передает Lenta.ru. В 1950-1960 годах Бирмингем оказался в центре борьбы афроамериканского населения за свои права. Бывший госсекретарь США также вспоминает, какое огромное впечатление на нее и ее окружение произвело убийство президента Джона Кеннеди, «воспринятое чернокожими как личная угроза». Первая книга мемуаров Райс заканчивается в 2000 году, когда она была назначена на пост советника по нацбезопасности в администрации Джорджа Буша, начинавшего свой первый президентский срок. Восемь лет своей работы в администрации Буша, принесшие Райс звание самой влиятельной женщины мира, бывший госсекретарь обещает описать в следующем томе воспоминаний, который выйдет в свет в 2011 году.