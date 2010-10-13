Деми Мур и Эштон Катчер снова сыграют свадьбу и заведут ребенка

Актеры Деми Мур и Эштон Катчер собираются отправиться в Израиль, чтобы во второй раз произнести свои брачные клятвы по традициям Каббалы. «Деми поддерживает своего мужа после обвинений в изменах, - рассказывает источник. – Даже если слухи окажутся правдой, Деми, без сомнений, останется с мужем. Она обожает его и уверена, что их вера в Каббалу поможет пережить все невзгоды». В непростые для себя времена Мур надеется на свою веру, которая призывает к прощению и принятию. Для спасения своей любви пара задумалась и про общего ребенка. «Деми думает о том, чтобы завести еще одного ребенка – биологического или приемного. Это должно сблизить их с Катчером», - утверждает источник. Напомним, что еще в мае Катчер намекал на то, что его любимой пора родить ему ребенка. В сентябре в прессе появились слухи про измену актера.