Кличко пригласил на свой бой бомжа

Случайное знакомство с чемпионом WBC изменило жизнь бездомного из Гамбурга Через три дня в немецком Гамбурге на 15-тысячной арене состоится поединок чемпиона WBC Виталия Кличко и претендента из США Шеннона Бриггса. Практически все билеты уже проданы, но на трибунах будет один специальный гость. Как сообщает немецкий Bild, Виталий пригласил на бой местного бомжа по имени Макс Брайан. В начале сентября украинец прогуливался по набережной Гамбурга, где и спит Макс. Бездомный поприветствовал чемпиона, а Виталий не стал отворачиваться, как делают большинство, а перекинулся с ним парой фраз, сфотографировался и пригласил на бой. "Встреча с Виталием изменила мою жизнь, - говорит Макс Брайан. Теперь я двигаюсь только вперед. Я понял, что, как и он, должен бороться. Я сказал Виталию, что я не бродяга, не курю и не пью. Я потерял работу, потом квартиру и теперь живу на улице". Онлайн трансляция боя Кличко - Бриггс - на нашем сайте с 23:00 субботы, 16 октября. Не пропустите!