У Путина вступились за героинь эротического календаря

Пресс-секретарь российского премьера заявил, что инициатива студенток МГУ, выпустивших в честь дня рождения Владимира Путина эротический календарь, не должна стать причиной гонений. Страсти вокруг подарка ко дню рождения премьера не утихают: 12 красоток, решившихся не только полуобнажиться для съемок календаря на 2011 год, но и признаться на весь мир в своей любви к Владимиру Путину, рискуют остаться без образования. Источники в МГУ говорят о том, что пока календарь, изданный тиражом 50 тысяч, буквально сметают с прилавков, сами студентки опасаются наказания со стороны руководства вуза. Однако премьер, до которого наконец подарок добрался, вряд ли одобрил бы столь жесткие санкции. «Владимир Путин календарь все же увидел, - рассказал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, - не в день рождения, правда. Но на следующий день его ему передали помощники». Дмитрий Песков полагает, что участие в фотосессии не должно повлечь за собой серьезные последствия для девушек. «Мы надеемся на то, что участие в подобных акциях не должно сказаться на отношениях руководства факультета к этим студенткам, - пояснил он. - Можно, конечно, вести дебаты относительно этической стороны, однако это не должно стать причиной какого-то нажима на них, каких-то дисциплинарных мер или, тем более, для исключения из института. Мы бы, по крайней мере, этого не хотели и надеемся, что руководство учебного заведения разделяет эту точку зрения». «Мы по этому поводу уже высказали все, что хотели, - заявила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, - поэтому дальнейших комментариев не будет».