Клочкову научили ухаживать за ребенком

Звездные мамы продемонстрировали свою ловкость в обращении с собственными детьми. В рамках Международной недели слингоношения социальная сеть «Свiт Мам» собрала звездных мам, одной из которых была Яна Клочкова. Одной из первых переступила порог ресторана спортсменка Яна Клочкова. Девушка сразу удивилась, как хрупкие мамочки ловко справляются с годовалыми и двухлетними малышами. Маленький сынок Саша, по словам спортсменки, показался ей слишком крупным для ношения в платке. В свои три с половиной месяца малыш весит практически 9 килограммов (обычно такой вес у малышей 7-10 месяцев). Яна быстро влилась в коллектив мам и с удовольствием следила за мастер-классом. Яна ловко обмотала тело, усадив импровизированного ребенка в перевязку. И сама удивилась тому, как материя распределяет вес малыша таким образом, что он просто неощутим.