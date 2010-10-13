Кристина Агилера рассталась с мужем

Брак певицы Кристины Агилеры и продюсера Джордана Братмана считался образцово-показательным в американском шоу-бизнесе. Когда два года назад Агилера с супругом приезжали в Киев, то казались очень счастливыми. Но, как оказалось, в семье артистки не все так гладко. Поговаривают, что пара рассталась, так и не успев отпраздновать пятую годовщину своего брака. Не спас отношения и двухлетний сын Макс, который родился в январе 2008 года. Певица и ее супруг искренне старались возобновить отношения. В августе планировалась совместная поездка в Италию в надежде сохранить семью, но из этой затеи ничего не вышло. Кристина и Джордан решили жить каждый своей жизнью. Пока пара не оформила официально развод, но супруги уже живут отдельно. «Они очень сильно любили друг друга, — цитирует слова друга семьи «Экспресс-газета». — Однако за последние шесть месяцев стало очевидно, что они больше друзья, чем муж и жена». К слову, на днях стало известно, что звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассталась с мужем — актером и режиссером Дэвидом Аркеттом — после 11 лет брака. Пара решила какое-то время пожить отдельно. Об этом поговаривали давно, но на днях звезды сделали официальное заявление: «Причина нашего расставания состоит в том, что мы хотим лучше понять себя и то, какие качества нам нужны в партнере по браку. Мы остаемся лучшими друзьями и ответственными родителями для нашей дочери (у актеров есть 6-летняя Коко) и все еще глубоко любим друг друга».