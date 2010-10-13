Оказалось, что Барак Обама и Джордж Буш - родственники

Барак Обама состоит в родстве с Сарой Пэйлин и Джорджем Бушем-младшим Президент США Барак Обама состоит в родстве с бывшим губернатором штата Аляска Сарой Пэйлин. К такому выводу пришли специалисты, работающие на сайте Ancestry.com, сообщает агентство Associated Press. По мнению экспертов генеалогического сайта, Обама и Пэйлин приходятся друг другу дальними кузенами через общего предка - некоего Джона Смита, пастора, жившего в XVII веке в колонии Массачусетс. Джон Смит является предком обоих политиков по материнской линии. Еще одним родственником Барака Обамы и Сары Пэйлин оказался бывший президент США Джордж Буш-младший. Их общим предком был некий Сэмьюэл Хинкли, который к тому же приходился тестем вышеупомянутому Джону Смиту. Как отмечает агентство, в своей работе специалисты Ancestry.com анализируют родословные интересующих их лиц, отыскивают среди их предков людей с одинаковыми фамилиями и жившими в одно время в одном и том же месте. Помимо Барака Обамы и Сары Пэйлин, эксперты изучили также генеалогические древа Нэнси Пилози и ведущих популярных аналитических программ Гленна Бека, Шона Ханнити и Раша Лимбо. Последний, кстати, по данным Ancestry.com, также является родственником Барака Обамы. Кроме того, выяснилось, что президент состоит в родстве с миллиардером Уорреном Баффетом и актером Брэдом Питтом. Пэйлин, в свою очередь, может похвастаться родством с 32-президентом США Франклином Рузвельтом и принцессой Дианой.