В Южной Корее узнали о покушении на сына Ким Чен Ира

13 октября 2010, 17:50

Окружение младшего сына и преемника лидера КНДР Ким Чен Ира - Ким Чен Уна - готовило покушение на его старшего брата - Ким Чен Нама. Об этом сообщила газета Chosun Ilbo со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи. Нападение якобы готовилось в январе 2009 года после того, как Ким Чен Ир избрал младшего сына своим преемником. Поводом к покушению стало то, что Ким Чен Нам часто общается с журналистами и допускает высказывания, критикующие режим КНДР. В окружении Ким Чен Уна полагали, что необходимо что-то предпринять в отношении родственника, который «слишком много болтает» за границей. Однако от планов пришлось отказаться из-за вмешательства Китая. Оказалось, что Ким Чен Нам связан с группой влиятельных детей чиновников из высшего эшелона власти КНР. Китайские власти порекомендовали заговорщикам не трогать Ким Чен Нама, который известен своим демократическим настроем и неприятием ортодоксального северокорейского коммунистического уклада. На данный момент известно, что старший сын Ким Чен Ира принял решение остаться в Китае и не возвращаться в КНДР, где к власти приходит его брат. Ким Чен Нам живет большую часть времени в Пекине или на принадлежащей КНР автономной территории Макао. Он периодически общается с прессой, рассказывая о своем отношении к происходящему в Северной Корее и об отце. Лишь накануне СМИ опубликовали интервью с ним, в котором старший сын северокорейского лидера выступил против преемственности власти в своей стране. «Лично я против третьего поколения династической преемственности», - заявил Ким Чен Нам в интервью японской телекомпании TV Asahi. В то же время он отверг предположения, что сам хотел бы стать преемником и заявил, что «в любое время готов помогать своему брату из-за границы». 39-летний Ким Чен Нам - старший из трех сыновей Ким Чен Ира, его матерью является фаворитка вождя, актриса Сон Хи Рим. Одно время отец тоже рассматривался его в качестве своего преемника, однако из-за сумасбродного образа жизни сына лидер КНДР в конце концов отказался от этой идеи. Старший сын Ким Чен Ира получил образование в элитном колледже в Швейцарии. В 2001 года он оказался замешанным в международном скандале. Тогда Ким Чен Нам был задержан в аэропорту Токио за попытку въехать в Японию по фальшивому паспорту гражданина Доминиканской Республики, чтобы посетить «Диснейленд». Ким Чен Ун является третьим сыном Ким Чен Ира. По сведениям разных источников, он родился в 1983 или 1984 году, закончил Международную школу в швейцарском Берне. Учился под вымышленным именем. В ходе недавнего съезда Трудовой партии Кореи Ким Чен Ун был включен в состав ЦК ТПК и стал заместителем своего отца в Военном комитете ЦК ТПК. В преддверии партконференции указом своего отца он был произведен в генералы. Средний сын Ким Чен Ира, Ким Чен Чхоль, стажировался в службах безопасности и в настоящее время работает в отделе пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи. Отец считает, что у него нет необходимых для лидера страны качеств. Кроме того, Ким Чен Чхоль страдает заболеванием, при котором организм вырабатывает слишком много женских гормонов. Бывший повар Ким Чен Ира японец Кендзи Фудзимото в своих мемуарах сообщает, что отец находит среднего сына слишком женственным. Про Ким Чен Уна также рассказывали, что он страдает лишним весом, гипертонией и диабетом. Он также является страстным поклонником игры в баскетбол. Ким Чен Ун и еще один сын Ким Чен Ира - Ким Чен Чхоль - дети приехавшей из Японии профессиональной танцовщицы Ко Ен Хи, умершей в 2004 году. Кроме того, у Ким Чен Ира есть дочь - 35-летняя Ким Сер Сон. Она была рождена в браке с Ким Ен Сук, дочерью северокорейского генерала.

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