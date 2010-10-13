Маргарет Тэтчер празднует 85-летие

Первая и единственная женщина премьер-министр Великобритании, «железная леди» британской политики Маргарет Тэтчер отмечает сегодня 85-летний юбилей Тэтчер трижды приводила консервативную партию страны к победе на выборах, и возглавляла правительство более 11 лет. 1980-е годы прошли в Великобритании под знаком «тэтчеризма», который включает в себя классические либеральные ценности. Одновременно премьер-министр, как могла, сопротивлялась интеграции Британии в Европу, что уже в 1990-е годы повлияло на поражение консерваторов на выборах. Нынешний глава британского Кабмина Дэвид Кэмерон часто вспоминает о лучших традициях, заложенных Тэтчер, и обещает следовать им. Он также заявил, что считает Тэтчер «лучшим премьером ХХ века». 1992 году королева Елизавета II присвоила Маргарет Тэтчер личное дворянство с титулом баронессы. Сегодня более 150 высокопоставленных политиков-консерваторов придут поздравить Тэтчер. Ухудшающееся здоровье не позволяет ей вести светский образ жизни, она редко посещает общественные мероприятия. По словам дочери Тэтчер Кэрол, у ее матери развивается старческое слабоумие.