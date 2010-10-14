Майкл Дуглас госпитализирован в тяжелом состоянии

Известный актер, у которого обнаружили рак, находится в тяжелом состоянии в больнице. Из-за болезни он не смог принять участие в турне в поддержку фильма "Уолл-стрит: деньги не спят". Известный голливудский актер Майкл Дуглас, страдающий от рака гортани, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил режиссер фильма "Уолл-стрит: деньги не спят" с Дугласом в главной роли Оливер Стоун. Актер должен был сопровождать Стоуна в европейском рекламном турне, однако в связи с ухудшением состояния здоровья остался в США для дальнейшего лечения. О своем диагнозе Дуглас объявил прессе в августе этого года. Врачи надеются на полное выздоровление актера. Ранее больной нашел в себе силы и появился на премьере фильма "Уолл Стрит: деньги не спят". Несмотря на тяжелые процедуры, 65-летний актер выглядел бодрым, хотя и несколько бледным и осунувшимся. Ранее сообщалось, что коллеги и семья актера восхищены его стойкостью. Так, Шайа ЛаБаф назвал его "волком" и рассказал что Майкл очень стойко переносит свои проблемы и не требует к себе сочувствие. Сам актер полон оптимизма.