СМИ: у Ющенко отберут землю в центре Киева

У экс-президента Виктора Ющенко хотят отобрать участок на Андреевском спуске, где планировалась постройка Центра украинского искусства. Об этом сообщает газета "Сегодня" со ссылкой на источники в Киевсовете. Эту землю у структур, которые связывают с Петром и Ярославом Ющенко (братом и племянником экс-президента) могут вернуть городу вместе с другими участками в исторической зоне, выданным командой Леонида Черновецкого, сообщает издание. На участок под "галерею Ющенко", которую якобы финансировал сам экс-президент, претендует один из застройщиков, близких к Партии регионов. Но официально это пока не подтверждают, отмечает издание. На Андреевском спуске, 33/6, где в начале октября должно начаться строительство Центра, работы пока не начались. "Строителей ни разу не видели, зато периодически видим каких-то людей с очень знакомыми лицами, будто из Верховной рады", - рассказал прораб Валерий, который работает по соседству. Один из букинистов, торгующих на Андреевском спуске, сообщил газете, что видел несколько недель назад Петра Ющенко с сыном. "Были недолго. Здесь почти все знают, что это их галерея здесь будет", - сказал он. При этом сами Ющенко, которые еще летом спокойно подтверждали свою причастность к строительству, сейчас утверждают, что не имеют к этому отношения. По данным газеты, Ярослав Ющенко сообщал в июле, что он и его семья занимаются этим строительством, но недавно заявил: "Я лично к этому объекту никакого отношения не имею". Без комментариев оставил вопросы журналистов и Петр Ющенко. Руководитель проекта Галина Логвинская рассказала, что столкнулась с препятствованием выдаче разрешительных документов на строительство. "Боюсь, что мы не успеем получить разрешение до конца года, хотя должны были начать работы в октябре и закончить к Евро-2012", - сказала она. По данным архитекторов, Центр находится в стадии проектирования. "В разрешении были указаны все виды использования. Итак, землю могут отдать под галерею, а на выходе получится огромное стекло", - сказал экс-член горсовета Киева Георгий Духовичный. По другой информации, на участок земли планируется наложить прокурорский протест, а затем продать его другим людям.