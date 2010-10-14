Зеленский вошел в состав правления "Интера"

Компания «Украинская независимая ТВ-корпорация» (телекомпания «Интер») 14 октября уволила с должности председателя правления Сергея Созановского, назначив вместо него Ярослава Порохняка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала. 43-летний Созановский занимал должность предправления с января 2007 года и был уволен по собственному желанию. 34-летний Порохняк ранее занимал должность первого заместителя предправления телекомпании (с сентября 2005 года). Кроме того, в состав правления компании вошли Владимир Зеленский и Сергей Шефир