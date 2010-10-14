Шахматисты подарили Литвину доску

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин надеется на развитие в Украине шахматного спорта. Об этом он сказал в ходе встречи с украинской командой, выигравшей Всемирную Олимпиаду по шахматам в Ханты-Мансийске (Россия). По словам спикера, победа украинской команды должна напоминать государству и власти о необходимости развития шахматного спорта. Президент федерации шахмат Виктор Капустин отметил, что украинская команда среди других команд отличалась командным духом, и сообщил, что команда планирует принять участие в кубке Европы среди шахматных клубов, который состоится в Полтаве. В свою очередь спикер предложил шахматной команде принять участие в ежегодном турнире по шахматам, который проходит в парламенте. Капустин вручил Литвину шахматную доску в память об их встрече и о победе украинской команды. В ответ на это спикер пошутил, что возьмет эту доску в президиум Рады и вместе с вице-спикерами будет играть на ней во время заседаний. Олимпиада проходила в начале октября, в ней приняли участие около 160 команд.