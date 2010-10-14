Тимошенко назвали самой сексуальной женщиной Украины

Журнал Esquire опубликовал своеобразный сексуальный атлас планеты Земля, отобрав для него самых привлекательных представительниц 195 стран мира. В атлас попали политики, первые леди, журналистки, актрисы, правозащитницы, модели, певицы, победительницы всевозможных конкурсов красоты, писательницы, танцовщицы, спортсменки и даже одна бывшая сексуальная рабыня. Украину на сексуальной карте мира от Esquire представила бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. "Потому что нет больше в мире таких же величественных волос, как эти", - прокомментировал свой выбор Esquire. Самой сексуальной женщиной России названа модель Наталья Водянова, которая в настоящее время живет и работает в Великобритании. Коллега Водяновой, модель Таня Дягилева, названа самой сексуальной уроженкой Беларуси. Также на сексуальную карту нанесены модель Жизель Бюндхен (Бразилия), бывшая сексуальная рабыня Сомали Мам (Камбоджа), актриса Натали Портман (Израиль), актриса и фотомодель Диана Крюгер (Германия), жена президента Франции Карла Бруни (Франция), модель Хелена Кристенсен (Дания), певица Бьорк (Исландия), актриса Моника Белуччи (Италия), теннисистка Ана Иванович (Сербия), модель Алек Век (Судан) и многие другие известные и малоизвестные женщины. На карту не смогли попасть лишь два государства - Содружество Доминики (так как журнал не смог найти чем-то выделяющуюся представительницу этой страны) и Ватикан (город-государство был дисквалифицирован, так как Папа римский Бенедикт XVI отказался брать ответственность за сексуальные преступления представителей католической церкви).