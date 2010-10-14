Собчак и Волочкова поделили своих мужчин

Телеведущая Ксения Собчак и балерина Анастасия Волочкова не разговаривали десять лет - с тех самых пор, как Волочкова увела у Собчак друга-олигарха И вот настал момент, когда экс-соперницы сами предали огласке причину странной вражды, пишет «Комсомольская правда». Вызов Волочковой бросила Собчак. Журнал «ОК!» попросил Ксению встретиться с Анастасией для интервью. «Все знают, что Собчак и Волочкова давно на ножах, - рассказали свидетели словесных баталий. - При случае они говорили друг о друге некрасивые вещи. Поэтому мы с любопытством наблюдали, чем закончится словесная пикировка». Собчак - девушка без комплексов. Она спрашивала у Насти: «Почему ты носишь эти ужасные жатые балахоны? Почему у тебя татуированные брови?» Волочкова с достоинством отстаивала свою точку зрения. Они припомнили друг другу все. Включая sms, которые Настя тайно присылала возлюбленному Ксении. «Слушай, - говорила Собчак Волочковой, - один из моих близких друзей как-то раз обнаружил у тебя дома список Forbes, где напротив богатых мужчин ты ставила минусы и плюсы?!» «Я думала, что ты передо мной извинишься!» - прозвучало с обеих сторон. «Странное дело. Какой-то Дон Мигель (ухажер из Чили) становится достоянием общественности, а настоящих своих ухажеров, которые окружали тебя, пока ты была не замужем, ты скрываешь. Роман с Сулейманом Керимовым, например. Кто об этом знал?», - говорит Собчак. Волочкова: Олигархи — это скорее твоя тема. Ты с ними дружишь. Собчак: Я дружу с ними. Но не сплю. Волочкова: Ну, ты ведь тоже со свечкой не стояла у моей кровати. Собчак: То есть у тебя не было личных отношений с Керимовым? Волочкова: Были. Но это моя история. Мои отношения, оставившие в памяти только хорошее. Собчак: Хочешь, я сделаю тебе комплимент? Я не ерничаю. Знаешь, что о Волочковой говорят в большой олигархической тусовке, состоящей из мужчин, с которыми у тебя были отношения? Они считают тебя очень сексуальной девушкой. В хорошем смысле слова. Волочкова: Я знаю, что тебе не нравятся мои разноцветные жеваные накидочки. Но я никогда не стремилась угодить ни тебе лично, ни людям, которым я не нравлюсь. Ты наверняка скажешь, что это пончо, которое я принесла на съемку, как занавеска... Я ношу то, в чем мне комфортно. Мне самой эти накидочки так нравятся... К тому же, не побоюсь показаться нескромной, красоту ничем не испортишь. Собчак: Когда мы начали общаться, у нас образовалась общая компания. Я познакомила тебя с неким Сережей, у вас начались отношения, а я тогда встречалась со Славой. А потом все поменялось: Сережа был отправлен в отставку, и у тебя начались отношения с моим бойфрендом. Я читала вашу переписку, нашла билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, в котором вы ехали вместе. Они до сих пор у меня хранятся.