Дэниэл Рэдклифф купил дом для свиданий за $7 млн

Главный герой фильма о Гарри Поттере вскоре переедет в Нью-Йорк. Ведь скоро актер будет играть в постановке на Бродвее. Really Trying. Квартира Дэниэла стоит около $7 млн., но пока он не успел в ней пожить. Его дом - удивительный, впечатлит любую девушку, уверен его друг. - У него классное стильное холостяцкое жилище. Как раз для того, чтобы приводить домой красивых девушек, когда пожелаешь. Он попросил дизайнера установить специальное освещение, мебель и музыкальную систему, чтобы устраивать вечеринки, - рассказал близкий друг Дэниэла Рэдклиффа. Квартира находится в историческом особняке в самом модном районе Нью-Йорка. Ее площадь - 3 тыс. квадратных футов, там есть 5 спален, 4 ванные. Он молод, одинок, имеет шикарные апартаменты и носит кипу наличных в кошельке.