Янукович пошутил про личный самолет в «Межигорье»

Президент предложил перекопать дорогу, чтобы он не мог по ней ездить Президент Виктор Янукович на самом деле пошутил о том, что будет добираться в свою резиденцию «Межигорье» авиатранспортом. Во время интервью украинской службе «Би-Би-Си» у Януковича поинтересовались, почему в Украине ремонтируются в основном те дороги, по которым ездят чиновники, а на остальных – ямы да колдобины. На это президент ответил, что в Украине нет специальных дорог, по которым ездят только чиновники, а план ремонта есть в Кабинете министров. После очередного вопроса журналистов президент пошутил, что дорогу в «Межигорье» можно перекопать, и тогда он сможет добираться туда только по воздуху, рассказал нам источник в окружении Януковича.