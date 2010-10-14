Ким Кэтролл рассказала о своих страхах

Ким Кэттролл, 54-летняя звезда сериала "Секс и город", призналась, что ей не очень-то нравится фотографироваться с поклонниками вне красных дорожек и официальных мероприятий. Актриса иногда страдает из-за своей популярности, так как ей не дают покоя даже в свободное время. - Я стараюсь не быть грубой с поклонниками, но мне нужны границы, - говорит Ким. - Вот, например, не так давно я наслаждалась ланчем в Ливерпуле с подругой, которую сто лет не видела. Один парень подошел к нашему столику, он был уже нетрезвый и сказал: "Ну-ка, вставай - хочу сфоткаться с тобой". Я ему ответила: "Я не буду этого делать. Я сейчас не на работе, это мое личное время". Мне не нравится, когда меня ставят в ситуации, будто я приехала в Диснейленд в костюме Микки Мауса, и моя обязанность - сфотографироваться со всеми незнакомыми людьми. Отметим, что Ким Кэттролл еще очень вежливо поступила с этим надоедливым незнакомцем. Некоторые звезды вызвали бы полицию или того хуже - врезали бы такому поклоннику.